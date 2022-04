Castelfranco Emilia accende due fotored: raffica di multe in arrivo

“La nostra azione, soprattutto sul fronte preventivo oltre che su quello sanzionatorio, prosegue senza soluzioni di continuità – spiega il Comandante della Polizia Locale di Castelfranco Emilia CesareAugusto Dinapoli -. Numeri alla mano, nel 2021 abbiamo rilevato sul nostro territorio 218 incidenti stradali, con 79 feriti e un decesso. Nello stesso anno abbiamo comminato ben 2.293 sanzioni per eccesso di velocità: cifre, queste, cui si aggiungono circa 200 sanzioni ai varchi dislocati sul territorio attraverso la contestazione immediata degli illeciti, 141 veicoli sequestrati per mancata assicurazione e 53 patenti ritirate per violazioni varie. Non va meglio, intanto come trend, il 2022: nel primo trimestre, infatti, abbiamo già avuto 61 incidenti con 27 feriti, 13 patenti ritirate, e addirittura 240 sanzioni ai varchi. Per non parlare poi dei numeri emersi dalla fase di test dei nuovi fotored: cifre – ha concluso il Comandante – che evidenziano come l’unico acceleratore su cui è doveroso spingere con forza è quello della prevenzione”.