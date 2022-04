Cittadinanza Mussolini, vertici M5S scaricano la consigliera di Carpi

'Il Movimento 5 Stelle è fermamente contrariato rispetto a quanto avvenuto al consiglio comunale di Carpi e alle dichiarazioni che sono state rilasciate dalla consigliera Monica Medici. Astenersi sulla delibera per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è un fatto grave. Il Movimento 5 Stelle si trova esattamente agi antipodi rispetto a ogni forma di totalitarismo. La limitazione delle più essenziali libertà fondamentali che il nostro Paese ha vissuto durante il ventennio fascista coincide con uno dei periodi più bui della nostra storia'.Così in una nota i parlamentari dell’Emilia-Romagna, la consigliera regionale Silvia Piccinini, l'europarlamentare Sabrina Pignedoli e l'assessore al Comune di Bologna, Massimo Bugani prendono le distanze dalla consigliera M5S di Carpi, Monica Medici.'La divisione tra bene e male non è una linea retta. Certamente quella di Mussolini è stata una figura discutibile, nessuno è qui per dire che è stato un santo.Parole che i vertici M5S bocciano con fermezza: 'riteniamo un grave errore la decisione di non votare a favore della revoca della cittadinanza a Mussolini e intendiamo dissociarci senza se e senza ma dalle dichiarazioni che rievocano un revisionismo inquietante'.