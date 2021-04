Concordia, devastante incendio a deposito di legname

Sono ancora tutte da accertare le cause del rogo che questa notta dalle ore 3, ha completamente distrutto un fabbricato rurale adibito a deposito di legname in via Rocca, in località Vallalta nel comune di Concordia. Sul posto si sono recate e sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area dopo avere domato le fiamme, due squadre dei Vigili del Fuoco, accorse da San Felice e Mirandola. A quell'ora della notte nessuno si trovava nemmeno nelle vicinanze del deposito, non si registra nessun ferito e l'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme colpissero altri fabbricati presenti nell'area.