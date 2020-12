Fiorano, uccisa dal Covid una agente 51enne della polizia locale

Il Covid ha ucciso in questo ultimo giorno dell'anno un agente della municipale di Fiorano. Luisa Romagnoli aveva 51 anni. 'L’amministrazione comunale, i dipendenti e tutta la comunità fioranesi sono rimasti colpiti, in questo ultimo giorno dell’anno, dal decesso dell’agente di Polizia Locale che si occupava del progetto di educazione stradale con i bambini delle elementari di Fiorano Modenese' - si legge in una nota.

Luisa Romagnoli, nata il 16 giugno 1969, era stata assunta in Comune a marzo 2005, come agente di Polizia Municipale. Si occupava, in particolare, del progetto di educazione stradale con le scuole. In questi anni ha accompagnato, con dolcezza e affabilità, tantissimi bambini delle elementari di Fiorano Modenese, sulla pista creata appositamente nel parco XXV Aprile. Qui Luisa li seguiva mentre imparavano a muoversi in bicicletta tra segnali stradali e semafori. Tutto il comando della Polizia Locale piange la sua improvvisa scomparsa.

Si era ammalata a inizi novembre, positiva al Covid come la mamma (poi purtroppo deceduta) e il fratello. Era stata ricoverata all’ospedale di Baggiovara, dove la situazione è apparsa subito grave, per poi precipitare fino al decesso.

“Profondamente colpiti da una notizia che non avremmo mai voluto sentire, Le siamo vicini, Ferdinando, in un momento che fa conoscere i sentimenti più profondi, il vero dolore e la riflessione turbata davanti al mistero della vita. Accolga i nostri più sinceri sentimenti di condoglianza'. Così il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi.