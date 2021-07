Formigine, da mesi discarica a cielo aperto, l'appello dei residenti

'Le nostre segnalazioni sono rimaste inascoltate, per mesi. Promesse di intervento cadute nel vuoto. Ora la situazione sta degenerando. I rifiuti aumentano e la situazione in quell'area sta diventando insostenibile. Passare da lì anche solo per una passeggiata col cane, o con i bambini sta diventando un rischio. Ci sono rifiuti di ogni tipo'. E' quanto segnalato da alcuni cittadini formiginesi preoccupati per lo stato di degrado in cui versa un'area di via 4 passi, trasformata gradualmente negli ultimi mesi in una discarica a cielo aperto. 'Qui c'è di tutto, dagli arredi ai pannolini, dai materassi ad un serbatoio di plastica da un metro cubo, e purtroppo degrado chiama degrado. Ai rifiuti urbani si trovano i resti di incontri notturni di persone che in auto sostano per poi gettare tutto dal finestrino. Pur in un area industriale quell'area è frequentata da persone a piedi, anche con bambini, perché meno trafficata. Abbiamo segnalato il tutto più volte, compreso il fatto che tra le carte sparse abbiamo notato anche ricevute di bancomat, che potrebbero essere utili per risalire agli eventuali trasgressori, ma nulla si è mosso. Il Comune ci hanno detto che si sarebbero occupati del problema, anche con l'installazione di fototrappole, ma fino ad ora nulla si è mosso, e la situazione anziché migliorare, peggiora. Auspichiamo che rendere pubblico questo scempio possa attivare quelle azioni che fino ad ora ci sono solo state promesse'