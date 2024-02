Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’intervento dei militari ha permesso di sorprendere un uomo all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, che rovistava nel vano portaoggetti del cruscotto. Il veicolo aveva il finestrino in frantumi e la persona era ferita in una mano. Sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di alcuni arnesi atti allo scosso.Sul posto è stato accertato che l’indagato, mediante rottura dei finestrini, aveva rovistato all’interno di tre autovetture parcheggiate sulla stessa strada. La persona arrestata, già nota per i suoi precedenti, risulta sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di uscire dall’abitazione in orario notturno. Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.