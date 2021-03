'Ho portato l'oca dal veterinario', ma non è vero: multato

Da una presunta visita all'oca dal veterinario, all'essere fuori di casa in giro in auto perchè cacciato dalla moglie. Sono solo alcune scuse raccontate ai Carabinieri di Carpi da alcune persone fermate nel corso dei controlli per il rispetto delle norme anticovid. Tra queste un uomo colto nel cuore della notte, in pieno coprifuoco, che ai militari si è giustificato sostenendo di dovere raggiungere lo studio veterinario ove aveva lasciato un’oca bisognosa di essere operata'. Verificata l'infondatezza della motivazione, l'uomo è stato sanzionato. Così come un quarantaduenne di Carpi sorpreso a circolare a bordo della sua autovettura in pieno centro storico, dopo le ore 22. L’uomo in questo caso si è giustificato affermando di essere stato “appena cacciato di casa dalla moglie”. Non c’è voluto molto, tuttavia, ad accertare che si trattava di una libero professionista del posto che ha sempre vissuto da solo. Anche per lui, una multa di 400 euro.Due sanzioni da 400 euro anche nei confronti di due coniugi di Concordia. Fermati durante uno dei numerosi controlli eseguiti in questi giorni. I due, al fine di giustificare la loro presenza, hanno sostenuto di essersi mossi insieme poiché, come fanno di solito, durante la spesa al supermercato “uno porta il carrello e l’altro lo riempie”. In questo caso, per loro, è stata la verità di quanto affermato la causa che ha generato la sanzione.