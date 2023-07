Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La Direzione dell’Azienda USL di Modena, unitamente al personale del Dipartimento di emergenza urgenza con il Servizio emergenza territoriale 118 e del Distretto sanitario di Mirandola esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Volponi - scrive l'Ausl di Modena -. Persona da tutti stimata e benvoluta, da decenni collaborava con il 118: gli operatori lo ricordano con profonda riconoscenza per la disponibilità e l’impegno che non sono mai venuti meno. L’ultimo contatto solo pochi giorni fa, in occasione del nubifragio che ha colpito la Bassa, quando i mezzi della Croce Blu sono intervenuti in supporto a quelli aziendali'.