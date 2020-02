Maranello: distrutti dalle fiamme camper, auto e carro attrezzi

C'era anche un auto caricata sul carro-attrezzi distrutto dalle fiamme che nella notte ha interessato l'area cortiliva di una autofficina in via Tazio Nuvolari a Maranello. L'allarme è scattato nella notte. Insieme a carro-attrezzi e auto caricata avvolto dalle fiamme anche un camper. Al loro arrivo in Vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme che avevano ormai divorato i tre mezzi si propagassero anche all'adiacente fabbricato.

Le indagini per accertare le cause del rogo, sono in corso





