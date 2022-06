Maranello: il black out spiegato dal Comune

'Comprendiamo il disagio dei cittadini coinvolti dal black-out, che ha interessato una vasta area urbana di Maranello e che è stato causato da guasti alla rete di Enel, dovuti alle alte temperature combinate all’incremento dei carichi sulla rete stessa legati prevalentemente all’uso degli impianti di condizionamento. Occorre dunque fare il punto della situazione su ciò che è accaduto e chiarire alcune circostanze relative alla vicenda.Il black-out è iniziato intorno alle 19 di ieri, quando la zona intorno all’IIS Ferrari di via Dino Ferrari è rimasta senza corrente elettrica. Poco dopo sono intervenuti i tecnici di E-Distribuzione – società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione - e si è subito attivato il personale del Comune a supporto delle operazioni. Durante i primi tentativi di rialimentazione della corrente, però, si sono verificati altri guasti, piuttosto ingenti, in diversi punti della rete.Visto il protrarsi del disservizio, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), che ha visto al fianco del personale del Comune i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Consulta di Modena, il 118, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Stazione Radio. Per dare supporto alla popolazione in caso di necessità, è stato attivato - e comunicato tramite queste pagine social - un numero di telefono da chiamare per segnalazioni e richieste di aiuto. Il personale coordinato dal COC ha inoltre contattato uno ad uno durante il black-out, per telefono o citofonando a casa, tutti i cittadini potenzialmente fragili residenti in zona. In sette punti della città sono state inoltre allestite altrettante torrette illuminate, presidiate dal personale COC e collegate a generatori di corrente, per non lasciare aree troppo vaste al buio e dare un punto di riferimento visibile ai cittadini.Oltre ai tecnici Enel - supportati da imprese esterne -, il Sindaco, alcuni assessori e il personale del Comune sono stati presenti sul posto tutta la notte, in costante contatto con Enel, fino al ripristino della corrente, avvenuto tramite bypass intorno alle 6 di questa mattina.Occorre precisare che nell’ultima settimana si erano verificate diverse interruzioni di corrente lungo la rete Enel, più brevi e circoscritte, e che l’Amministrazione fin dai primi episodi è rimasta in costante contatto con Enel - che è il solo gestore della rete - per chiarimenti ed interventi di risoluzione dei guasti. Di volta in volta Enel è intervenuta sulla propria rete, spiegando che gli episodi erano stati causati dalle alte temperature degli ultimi giorni, combinate all’incremento dei carichi dovuto agli impianti di condizionamento.E’ inoltre necessario sottolineare come l’Amministrazione, ancor prima che si verificassero tali interruzioni di corrente, si fosse attrezzata preventivamente per gli eventi del Giugno Maranellese - compresa la Notte Rossa - con generatori supplementari, proprio per non incidere sulla rete Enel per la fornitura di energia necessaria alle iniziative e per evitare incrementi di carico pericolosi per la tenuta del sistema'.