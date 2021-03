'Marano, discarica in condizioni pessime: amministrazione intervenga'

'Dopo svariati mesi e numerosi reclami fatti dai cittadini, ad oggi la discarica comunale di Marano versa ancora in condizioni pessime'. A parlare è Stefano Baldaccini, capogruppo di Amarano, lista civica di minoranza a Marano sul Panaro.'L’ingresso è ostruito e contadini, aziende di potatura, ma anche cittadini privati devono portare a proprie spese le potature nei comuni limitrofi, causando un danno economico e un disservizio notevole. Vi è inoltre un grosso problema anche dal punto di vista ambientale ed economico, in quanto assieme agli sfalci sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere, causando un ulteriore problema di suddivisione dei rifiuti ed una notevole spesa aggiuntiva per il Comune. Purtroppo nel tempo non sono state prese precauzioni ed il regolamento comunale che disciplina il conferimento degli sfalci non è stato rispettato, nè dall’amministrazione come organo di controllo, nè dalle Guardie Ecologiche Volontarie come organo di vigilanza, nè dai cittadini - continua Baldaccini -. Dispiace poiché ultimamente sono stati spesi anche soldi per installare una sbarra elettrica per regolamentare i conferimenti e gli accessi ma ad oggi è inutilizzata e sempre alzata'.'Visto che stiamo andiamo incontro alla stagione primaverile, in cui sia in agricoltura che nei giardini privati si produrranno molti rifiuti come sfalci e potature, chiediamo che il nostro appello venga ascoltato. Mettiamo in evidenza infine che la discarica confina con gli impianti sportivi che in questo momento di pandemia acuta non sono utilizzati, ma con il riprendere delle attività nei prossimi mesi verranno sicuramente presi d’assalto da bambini e ragazzi come sede di allenamento. Il nostro appello all’amministrazione sarebbe quindi quello di riuscire ad intervenire nel più breve tempo possibile, al fine di evitare ulteriori situazioni spiacevoli' - chiude il consigliere.