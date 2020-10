Medolla: auto nel fossato, due feriti

E' di due feriti, sembrerebbe non in pericolo di vita, il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera sulla Strada Provinciale 5 nel comune di Medolla. Per cause in corso di accertamento da parte della locale Polizia Municipale, intervenuta sul posto insieme ai Carabinieri, l'auto è uscita di strada, dopo avere sbandato. Complice anche lo stato sdrucciolevole dell'asfalto leggermente bagnatoNotizia in aggiornamento