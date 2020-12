Medolla, camper a fuoco, scoppia bombola del gas

La bombola del gas del camper, raggiunta dalle fiamme e dal calore del mezzo avvolto dal rogo, è esplosa, rischiando di travolgere i Vigili del Fuoco intervenuti sull'incendio che questa sera ha interessato, per cause in corso di accertamento, un camper parcheggiato in via Roma, angolo via Milano. L'incendio ha coinvolto danneggiandolo anche un furgone parcheggiato a poca distanza. Ma all'arrivo dei Vigili del Fuoco un forte boato ha fatto temere il peggio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per gli accertamenti, i Carabinieri della locale stazione. Dai primi rilievi le cause parrebbero accidentali