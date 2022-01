Mirandola, vìola norme covid in un bar e aggredisce gli agenti: arrestato

Era entrato in un bar senza rispettare obbligo di mascherina, green pass e con nessuna intenzione di adeguarsi alle regole. Quando gli agenti del locale commissariato di Polizia, chiamati da un dipendente del locale, sono arrivati, l'uomo ha inveito contro di loro. Un 65enne è così stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.L’uomo alla vista degli operatori ha tenuto un comportamento molesto e minaccioso, avvicinandosi più volte con fare aggressivo e opponendo resistenza.Accompagnato in Commissariato, durante il tragitto, ha continuato la sua condotta violenta, sferrando numerosi calci contro i finestrini dell’autovettura di servizio e colpendo con una gomitata uno degli agenti.

