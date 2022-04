Montecreto lancia il Coworking contro lo spopolamento

Il co-working sarà ricavato al piano terra di un edificio, occupato finora da una banca, a pochi passi dal Comune e dalla via Castello.Una volta completata, la location sarà gestita, su mandato dello sviluppatore immobiliare Ge Park Spa, da una società specializzata nel management di vari spazi di co-working nell’ambito dell’Emilia Romagna.Per la piattaforma ITS Lending, il cui gestore Crowdvillage è una società controllata da ITS ITALY, quello di Montecreto rappresenta il decimo progetto immobiliare presentato dalla sua nascita, lo scorso novembre, a oggi.Il Sindaco di Montecreto, Leandro Bonucchi, nel commentare l’iniziativa ha dichiarato: “Reagiamo allo spopolamento della montagna con formule nuove: nuovi servizi, ristrutturazione delle seconde case, progetti di lavoro e didattica smart. Aspetto fondamentale: tutto questo è possibile perché ci sono cittadini che ci credono e investono. L’Amministrazione è aperta e di massimo supporto, ma è cruciale che il cambiamento sia una scelta condivisa e appoggiata materialmente (oltre che culturalmente) da chi abita in montagna.”Montecreto è un suggestivo borgo, all’interno del parco regionale dell’Appennino modenese, nel comprensorio del monte Cimone, ideale, in estate, come fresco luogo di villeggiatura e, in inverno, come meta per lo sci e il pattinaggio nei vicini impianti sportivi. Di particolare interesse storico-artistico è la sua via Castello, che si inerpica sino al colle dove una volta sorgeva il castello, una caratteristica strada fortificata di origine medievale, pavimentata con lastre di sasso e costellata di costruzioni ornate da stemmi e sculture.