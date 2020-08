Offre soldi ai carabinieri per evitare ritiro patente: doppia denuncia

Ieri notte, all’1.30, in una strada del centro storico di Carpi, i carabinieri, nell’ambito di un servizio perlustrativo, hanno fermato una donna straniera nordafricana di circa trent’anni, residente in città, la quale di ritorno da un locale dove fa la ballerina, è stata sorpresa in stato di ebbrezza a bordo della sua autovettura (con un tasso tre volte superiore al massimo consentito).Durante le operazioni di sequestro del mezzo e di ritiro della patente, la donna ha pensato di corrompere i militari offrendo loro 100 euro, col fine dichiarato di indurli a “chiudere un occhio”, lasciandola andare via. Ora la ragazza dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza e, reato ben più grave, anche di istigazione alla corruzione.