'Ospedale Pavullo, ulteriore ridimensionamento del reparto Ostetricia'

'Inaccettabile soprattutto perche fatta nel silenzio più assoluto delle nostre istituzioni, che evidentemente hanno il timore che i loro cittadini siano informati su un tema fondamentale come la sanità.

Personalmente avevo denunciato questo rischio nell'ultimo Consiglio Comunale il 28 marzo, e per questo chiederemo se l'Amministrazione di Pavullo, in qualità di Comune capodistretto fosse stata informata dall'Usl di questi cambiamenti, perché sarebbe grave se in caso affermativo non ne fosse stato dato conto al Consiglio e soprattutto ai cittadini, proprio mentre si stava discutendo di una mozione che riguardava la richiesta di potenziamento del reparto con la presenza di un medico anche nelle ore

notturne - continua Iseppi -. Assistiamo purtroppo all'ennesimo schiaffo alla sanità frignanese, alle prese anche con il problema delle liste di attesa per tante prestazioni praticamente bloccate, e ad una chiara volontà politica da parte della Regione di non voler investire in montagna, dopo le vergognose promesse fatte tre giorni prima delle scorse elezioni regionali. Ma siamo altrettanto convinti che i cittadini del Frignano se lo ricorderanno quando andranno a votare per le prossime elezioni'.