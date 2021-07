Pavullo, Alberto Sola in pole per la guida polizia locale dell’Unione

Sarà quasi certamente Alberto Sola, ex agente della polizia locale di Modena, il nuovo comandante della polizia locale dell'Unione del Frignano. Sola, da 15 anni funzionario della regione Emilia Romagna nelsettore sicurezza e polizia locale, è stato dunque individuato per sostituire Stefano Ante che è stato recentemente assunto nel Parmense per guidare la polizia locale di Fidenza.

