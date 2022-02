Pavullo, incendio in casa indipendente, coppia in ospedale

Non corrono pericolo di vita ed il trasporto all'ospedale sarebbe legato a necessari accertamenti i due coniugi residenti in una abitazione indipendente di via Bottega a Coscogno di Pavullo. Per cause ancora sconosciute, i due sono rimasti parzialmente coinvolti nell'incendio che si è generato all'interno dell'appartamento intorno alle ore 18. Forse nel tentativo di arginare le fiamme che in breve hanno distrutto il tetto e salvare il salvabile. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme ma i danni all'abitazione sono definiti rilevanti. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno assistito i coniugi sul posto per poi trasportarli all'ospedale per accertamento.