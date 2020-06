San Cesario, vandali danneggiano bacheca consigliare: denuncia

'Per l'ennesima volta, una “mano invisibile” ha strappato i fogli affissi alle bacheche dei gruppi consiliari di minoranza. Abbiamo presentato denuncia contro ignoti presso la tenenza dei carabinieri di Castelfranco Emilia. Sopra alle bacheche è installata una telecamera che però da diversi anni non funziona e stranamente non viene fatta riparare dall'amministrazione'. Così in una nota i gruppi di Rinascita Locale e Nuovo San Cesario.

'Per l'ennesima volta, una “mano invisibile” ha strappato i fogli affissi alle bacheche dei gruppi consiliari, strumento di comunicazione fondamentale per noi consiglieri, indispensabile per tener aggiornati i cittadini sui temi più caldi della politica sancesarese. Dopo averne informato la polizia municipale, ieri ci siamo recati presso la tenenza dei carabinieri di Castelfranco Emilia per sporgere denuncia contro ignoti. Non sappiamo se “gli ignoti” siano consapevoli della gravità del loro gesto, strappare ed imbrattare i documenti dei Gruppi Consiliari non è infatti un semplice atto vandalico, ma un reato ben preciso contro la libertà di espressione. Gli atti vandalici a danno delle bacheche dei Gruppi Consigliari sono stati tanti e ripetuti nel tempo, altrettante le denunce alla Polizia Municipale, eppure, l'unica telecamera fuori uso in tutto il territorio comunale rimane sempre e solo quella a vigilanza delle bacheche che restano così esposte alle scorribande di chiunque. All'amministrazione non interessa che i documenti affissi dai Consiglieri per informare i cittadini non vengano strappati o imbrattati? Nessuno, a parte noi, si pone il problema di capire se quegli atti vandalici, ripetuti nel tempo, siano solo ragazzate? E se invece le parole scritte sui fogli strappati dessero fastidio a qualcuno? Riattaccheremo quei fogli con scritte le stesse identiche parole e se la “mano invisibile” tornerà all'assalto, noi torneremo a sporgere denuncia dai carabinieri. Fino a quando l'amministrazione non la smetterà di non voler vedere'.