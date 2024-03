San Cesario, Lega e Fratelli d'Italia per Mirco Zanoli sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Rappresentiamo l'unica e vera alternativa concreta ad una amministrazione di centro sinistra che si è mostrata totalmente inadeguata e che oggi non è pronta nemmeno per mostrare il proprio candidato.

San Cesario non ha bisogno di chiacchere, ha bisogno di persone di esperienza ma concrete, capaci di rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa per la città' - afferma Zanoli, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, rappresentate, nella conferenza di presentazione ufficiale della candidatura presso la sala consigliare del Municipio, rispettivamente da Stefano Corti e dal cordinatore provinciale Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò.







La lista centro-destra per la rinascita con il candidato sindaco Mirco Zanoli, è l'unica che ad oggi si è palesata a San Cesario, in vista delle prossime elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno. Si attendono le scelta di Forza Italia, del consigliere d'opposizione della lista Nuovo San Cesario Sabina Piccinini, e del Partito Democratico che non ha ancora sciolto la riserva sul sindaco uscente Francesco Zuffi.