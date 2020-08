Temporale, allagamenti e alberi caduti: sott'acqua anche radiologia

Alberi caduti con interruzione della circolazione in via del Pozzo, e in via Silvati, a Modena, allagamenti in varie zona della città, come in largo Garibaldi. Sono diversi i danni provocati dal temporale che ha investito la città e la provincia dalle ore 15 di oggi. La bomba d'acqua accompagnata da forti raffiche di vento ha allagato anche il bunker seminterrato dove hanno sede i locali della Radioterapia e della Radiologia del Policlinico di Modena.



'Non ci sono stati pericoli per i pazienti e gli operatori che erano al momento all’interno delle due strutture - fa sapere l'azienda ospedaliere - ma le macchine sono state spente per sicurezza e, di conseguenza, una parte dei pazienti previsti per il pomeriggio sono stati rinviati'

È subito scattato il piano di emergenza che prevede il pompaggio dell’acqua dai locali e le verifiche tecniche sulle apparecchiature.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, scusandosi con i cittadini per il problema ha dichiarato di essere Impegnata a recuperare le prestazioni rinviate il prima possibile



In tutto, solo nel pomeriggio di oggi, sono stati 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco per scantinati allagati e la rimozione degli alberi caduti in strada. Per un lavoro senza soluzione di continuità che continua da ieri a seguito del nubifragio della notte che ha creato danni soprattutto a Modena, Castelfranco Emilia, Nonantola e Bomporto e che questa mattina vedeva ancora impegnati in Vigili del Fuoco in strada San Clemente a Modena e a via Tagliamento a Bomporto. Salgono così a 150 gli interventi dei Vigili del fuoco nelle ultime 24 ore



Nella foto (Frizio), l'allagamento in Largo Garibaldi, a Modena