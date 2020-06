Vende cocaina davanti ai Carabinieri: arrestato vignolese

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Tenenza di Vignola lo avevano notato con fare sospetto in via per il cimitero. Dopo poco i sospetti sono risultati fondati. Il 64 enne, residente a Vignola, viene raggiunto da un 57enne modenese, residente nel reggiano. L'intento è subito chiaro. La vendita di una dose di cocaina. Scambio della droga, contenuta in un involucro, e denaro che fornisce la flagranza di reato sufficiente per fare scattare l'arresto dell'uomo. I carabinieri estendono poco dopo la perqusizione personale a quella domiciliare dove vengono rinvenute altre cinque dosi di cocaina, già confezionata e pronta ad essere ceduta, la somma di 450 euro in contanti, oltre ad alcuni strumenti utili alla pesatura e confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza, a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere giudicato con rito direttissimo. Per l'acquirente, invece, è scattata la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura