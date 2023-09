Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Albertini venne eletta alla Camera dei deputati nel 1983 e confermata alle elezioni del 1987; si dimise nel gennaio del 1988 e al suo posto subentrò Onelio Prandini. Tra il 1981 e il 1987 fu sindaco di Vignola. Dopo l’esperienza parlamentare continuò l’attività politica a livello locale, prima come consigliera comunale a Vignola, poi, tra il 1990 e il 1995, in Consiglio provinciale nel gruppo Pci (poi Pds). Fu anche presidente dell’azienda provinciale del trasporto pubblico Atcm.'Abbiamo percorso un pezzo di vita insieme – ricorda Muzzarelli – e da lei ho imparato l’importanza del senso di squadra in politica e nelle istituzioni: la consapevolezza che insieme si è più forti e che uniti si è più capaci di dare concretezza ai valori. Nel suo percorso politico ha sempre rivendicato, insieme a Paola Manzini, un ruolo forte delle donne nel partito e nelle responsabilità istituzionali, ma si è sempre messa a disposizione della sua comunità con umiltà e spirito di servizio'.Cordoglio per la scomparsa di Liliana Albertini è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi sottolineando come, pur con responsabilità politiche nazionali, abbia sempre mantenuto un forte legame con il territorio.