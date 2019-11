Albero 42: 'Dicono di pensare a salute, poi ci tagliano e ci bruciano'

Caro direttore sono il suo amico Albero 42,

ho sentito alcune notizie dai miei amici umani ed ho pensato a lei per confidarmi. Sa, i tagliatori sono presenti ovunque e qui, nonostante Greta, fanno man bassa di noi. Anche se scrivono graduatorie sulle città verdi italiane, i politici non ci amano e una volta al potere ci uccidono.

Nei viali ormai siamo in pochi, un albero si e l'altro no e cosi ci sdraiano. La nostra tomba é un parcheggio in più, in centro, si sa, si fanno bei soldini.

Pochi anni fa, mi dicevano Michi ed amici che venne approvato un foglio detto delibera (un nome difficile scusi), dove si diceva che per ogni bambino che nasceva si sarebbe piantato un albero. Oggi, si dice che non nascono più bimbi, quindi niente alberini. In compenso i ragazzi ci amano, pensano che fra un po' non potranno più respirare.

Passano da qui in corteo vociando per difenderci. I loro genitori li curano, li vestono bene, li mandano a scuola, ma non pensano ai loro polmoni! Signor direttore faccia un foglio, una deribera e scriva lei che è bravo, che così non va e cambi lei le cose.

Le persone che parlano sotto il tronco, raccontano che in un lontano paese il Brasile, bruciano le foreste. Anche lì gli uomini non ci vogliono, prima o poi però ci cercheranno per avere ossigeno, diversamente i loro polmoni prenderanno fuoco.

Qui a Modena chi vuole un po' di terra per organizzare un boschetto pubblico non è ben visto, so che i più bravi ci tentano, ma il Capo non ci tiene, anche se di alberi ne ha visti da piccolo! Penserà che gli alberi costano... Cosa crede lui che la salute non costi? La terra a Modena serve per creare case disabitate, strade piene di buche e parchi per dare spazio ai commerci dei signori che vendono le polverine che fanno del male.

Michi dice che le polverine si chiamano con nomi carini: coca, ero, maria. Eppure noi regaliamo sostanze curative agli uomini e loro le usano male. Sarà tutta colpa dei soliti soldi, gli uomini si ammazzano per averli. Mi dica è tutto vero direttore? Un albero certe cose non le capisce? Mi sembra tanto strano.

Greta va avanti indietro sul mare per gridare al mondo di rispettarci e i capi le regalano dei premi, ma poi quando lei prende la barca per ritornare loro ci tagliano... e come.

Tutte le volte che c'è un'alluvione la colpa è nostra, i nostri rami bloccano l'acqua, ma nessuno cura i boschi e si va avanti così. Per le feste ci mettono in vaso e ci affittano o ci vendono, allora tutti ci vogliono e cercano anche i nostri fiori, per San Valentino, per la festa della mamma, a Natale... per i matrimoni brevi poi, il giorno dopo ci buttano nel pattume. Nei cimiteri però non ci vogliono più, solo plastica. Gli uomini che se ne intendono dicono che la plastica verrà tassata e forse... i cinesi inventeranno dei fiori nuovi... Spero che lei ci difenda e dica ai ragazzi che sono forti e che continuino ad aiutarci. Noi li ringraziamo tanto. Un saluto verde a lei e grazie. Ai politici dica di pensare alla vita.



Grazie Albero 42