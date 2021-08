Green pass e libertà interrotta: festival filosofia con la f minuscola

Buonasera a voi,ho molto apprezzato e apprezzo la modalità e il senso etico con cui state attraversando questo periodo e ho ancor più apprezzato la diretta () con cui avete espresso con grande assertività la vostra posizione di giornalisti 'interrotti' (in riferimento alla necessità di esibire il marchio verde per potere documentare le iniziative del festival della unità 'interrotta' che ribattezzerei il festival della disgregazione o delle malebolge, decidete voi che avete una certa sensibilità letteraria).Io mi spingo anche al di là della vostra equilibrata, ferma e determinata posizione in difesa della sacrosanta libertà di stampa e del mestiere che vi siete scelti o che vi ha scelto e rispetto al quale conservate un bellissimo senso di servizio (che buona parte della categoria ha perso).Diciamo che nella posizione di non libera cittadina mi posso permettere questo vertiginoso lusso.Guardando al fenomeno e mantenendo rispetto ad esso una distanza estetica, non può non sfuggire se una persona non è stata irretita dall'anestesia generale, che si stanno sempre più profilando gli attributi di regime.Una delle cose che di solito il regime attua è di creare la macchina della propaganda di regime. Si imbavaglia la libera stampa e in questa folle ma funzionale mania di controllo ci si circonda solo di giornalisti fedeli vassalli che indorano, rinforzano e santificano la propaganda di stato. E mi pare che questo provvedimento vada in quella direzione.Vi ricordate le cronache muscolari e littoriche dell'Istituto Luce? Ecco un po' quella roba lì ma molto più subdola. Del resto questo sta già avvenendo.È inutile ricordare Chomsky, la grammatica generativa e i risvolti manipolativi piennellisti.A proposito degli altri eventi vietati ai liberi cittadini c'è il festival filosofia con la f minuscola. Io sono una delle attrici che ha girato il cortometraggio 'Libera' () con la regia di Nicoletta Rinaldi che fa parte del programma liberticida creativo (che sia un ossimoro?) del festival della Filosofia.Siccome io sono completamente d'accordo con il vostro punto di vista, andrò alla proiezione senza pass sanitario e mi abbandonerò al corso degli eventi... tra l'altro la proiezione del nostro corto è al chiuso, al teatro Guiglia. Ma questo cambia poco.Il concetto a cui tengo è che il corpo è mio e lo gestisco io.