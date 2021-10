Modena, odissea per poter adottare un cane

La voglia e il desiderio di adottare un cane diventa un'esperienza traumatizzante; a marzo 2021, dopo un confronto con il Centro Soccorso Animali, inizia l'avventura di Pinot, un setter, presso la nostra famiglia, il cane era stato proposto dai volontari perché definito privo di problemi nel relazionarsi con persone, cani e gatti (ne abbiamo ben cinque).La realtà è un po' diversa, il cane è sempre impaurito e fa fatica ad uscire di casa, contattiamo diverse volte il CSA per ricevere qualche consiglio, vogliamo fare il massimo per migliorare la relazione con Pinot, ma puntualmente non si ottiene alcun risultato; la responsabile del CSA chiede un incontro a casa nostra per verificare direttamente la situazione e per un confronto di persona, quello che è successo dopo ci ha sorpreso, sempre lei, ha deciso di riportare, all'improvviso, Pinot in canile, non siamo riusciti a reagire, volevamo chiedere maggiori spiegazioni, da allora non abbiamo più visto il cane.Ci sono stati vari tentativi per riaverlo indietro, lo volevamo adottare, sono stati coinvolti anche un veterinario ed un'educatrice esterni per poi organizzare un incontro in canile e provare a risolvere ogni problema, ma nessun incontro si è mai potuto organizzare, abbiamo proposto un'adozione a distanza, ma nulla da fare; per quale motivo il 28/03/2021 il setter è stato ritenuto idoneo a vivere in famiglia, mentre a partire dal giorno 14/04/2021 è diventato inadatto al contesto? Possiamo rivedere Pinot e sperare di riportarlo a casa nostra?