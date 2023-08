Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questi ultimi in particolare, costituiscono l'emblema di quanto sia demenziale l'intera situazione. Infatti dagli scranni comunali PD e 5 Stelle ci hanno raccontato di un mondo migliore col metodo dei rifiuti porta a porta, con Silingardi che arrivava a millantare un'anticipata dismissione dell'inceneritore, e invece dopo questa pindarica narrazione ci si scontra con la realtà degli Isuzu, che tirano avanti consumando più olio che carburante, marcando il territorio con un olezzo inconfondibile e configurando il paradosso di un centro storico che prima è stato pedonalizzato e poi disseminato con frotte di catorci super-inquinanti, che scorrazzano ovunque ininterrottamente.Da un lato si teorizza la dismissione dell'inceneritore, poi dall'altro si aumenta di fatto il pericolo alla salute pubblica, portando gli Isuzu a diretto contatto coi polmoni dei cittadini.La fanteria dei controllori Hera e gli operatori meccanizzati dei battaglioni Isuzu, riescono per il momento e con il favore dell'esodo vacanziero, a gestire in qualche modo la situazione, ma a caro prezzo, non solo perché tutta sta gente è da pagare e paghiamo noi, ma anche perché si è dato fondo alle risorse, sguarnendo altri quartieri, con importanti ritardi nei ritiri concordati.Inoltre va riscontrato, che i risultati lasciano comunque a desiderare, visto che proseguono gli indecorosi accatastamenti dei sacchi in via Mascagni, alternandosi da giallo a blu e in via S.G.Bosco sono presenti i soliti immondezzai, con a terra un po' di tutto... e non a caso nella stessa via, le impiegate della banca si scansano inorridite al passaggio delle pondghe.Cordiali saluti,