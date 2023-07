Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Modena sembra essere diventata la città dell’incapacità. Strombazzano di fare, fare, fare, mentre alla guida di tante betoniere cariche di cemento ma poi non sembrano capaci di fare bene e per il bene dell’ambiente e delle persone.Sono già parecchi anni che in tema di sicurezza, gestione dei rifiuti, decoro ed illuminazione pubblica e cura del verde pubblico, mancano soluzioni e risultati soddisfacenti per la collettività.Se segnali al numero verde un lampione stradale spento devi attendere mesi per la sua riparazione. Se scrivi all’ufficio del Comune perdono tempo per risponderti che non devi rivolgerti a loro. Sulla sicurezza, fino a qualche anno fa, gli amministratori locali ti rispondevano che i tuoi timori e le tue paure erano soltanto sintomi delle tue percezioni. Sono gli stessi che oggi pretendono l’elevazione a fascia A della Questura di Modena. Come ci rimarrebbero costoro se il Ministro dell’Interno rispondesse loro che l’insicurezza che lamentano deriva dalle loro errate percezioni aggiungendo, soprattutto dalle loro incapacità? Intanto sono già arrivati 49 nuovi agenti a Modena. Ma forse è la negazione del problema ad aver reso oggi cosi drammatica la situazione e anche l’incapacità ad agire per risultati.A quale fascia occorrerà alzare la città per poter chiedere al Ministro dell’Ambiente più spazzini e anche amministratori più capaci, scherzano i cittadini.