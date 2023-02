Caos differenziata a Modena: ecco la situazione in via Rainusso

Le immagini sopra si riferiscono alla situazione di questo pomeriggio in via Rainusso. Montagne di immondizia nei pressi dei (pochi) cassonetti rimasti. Immondizia che ovviamente è impossibile differenziare. Tutto questo mentre, lo ricordiamo, l'inceneritore di Modena continua - indipendentemente dalla raccolta - a bruciare 240mila tonnellate all'anno, pari a circa 20mila tonnellate al mese.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.