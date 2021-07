Carpi calcio, Bellelli: 'La società ha saldato il debito con l'Inps'

Oggi il sindaco di Carpi Bellelli ha incontrato, con l'assessore allo Sport Andrea Artioli e tecnici comunali, il presidente del Carpi calcio Matteo Mantovani e il socio Marcello Fantuzzi.Oggetto dell'incontro le difficoltà sopraggiunte dopo la bocciatura della domanda d'iscrizione della squadra al campionato di serie C, bocciatura contro la quale la società ha presentato un ricorso al Coni ( qui la notizia ).'Durante l'incontro è emerso che la società Carpi FC 1909 ha saldato il debito rilevato dal parere Covisoc nei confronti di Inps e della fiscalità Irpef. E' su questo elemento che si basa il ricorso stesso presentato al Coni. Si è anche ragionato degli scenari che si aprirebbero dinnanzi a un giudizio avverso del Coni stesso, ma ci è stato rilevato che un ulteriore giudizio nelle tempistiche giuste da parte del Tar potrebbe tenere aperta la questione del titolo sportivo - afferma il sindaco -. Dinnanzi a queste due novità, non rimane che attendere lunedì 26 luglio o martedì 27 con il Consiglio Federale il giudizio da parte del Coni per poi compiere le successive mosse anche a fronte delle scelte che verranno operate dalla Società. Abbiamo comunque ribadito la massima collaborazione alla società dinnanzi alle situazioni che si manifesteranno'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.