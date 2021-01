Nel recupero del pomeriggio, la FeralpiSalò ha superato 1-2 il Carpi allo stadio Cabassi. Ospiti sul doppio vantaggio con la doppietta di D’Orazio al 17′ e al 41′, poi al 44′ per gli emiliani accorcia Bellini. La nuova classifica del girone B, serie C: Sudtirol 40 punti; Modena 39; Padova* e Perugia 37; Cesena 35; Sambenedettese 33; Mantova e Feralpisalò 32; Matelica 31; Virtus Verona, Triestina 29; Carpi* 24; Gubbio 23; Fermana 22; Legnago 21; Vis Pesaro 18; Fano e Imolese 16; Ravenna 14; Arezzo 10. (*gara in meno)

