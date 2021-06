Tra 15 giorni pronto il nuovo Modena di Tesser e Vaira

Orgoglio e rispetto per una maglia e una realtà, quella di Modena, che non è di serie C. Due concetti che animano la prima parte della presentazione, oggi, allo stadio Braglia, del nuovo mister gialloblù, Attilio Tesser, allenatore blasonato e 'di razza' per un campionato complicato come la serie C, scelto dopo una ricerca 'capillare' dalla famiglia Rivetti insieme al nuovo Direttore Sportivo Varia.'Ho seguito solo parzialmente la scorsa stagione del Modena. Che squadra serve per questa categoria? Una squadra non solo con giocatori di categoria ma anche di categoria superiori pronti a scendere. Ma ciò che è importante è creare la sintonia. All'interno della squadra, dello spogliatoio, così come con la città' - afferma Tesser.Venendo al campo offerta rinnovata a Spagnoli, Pergreffi, Zara, Gagno e Ingegneri. 'ma non dobbiamo correre dietro a nessuno, non vogliamo convivere nessuno' - afferma Vaira che rilancia sulla piazza: 'Questa è una piazza fantastica e con una proprietà forte non dovremmo avere bisogno di convincere nessuno. Ci aspettiamo giocatori entusiasti di essere e di giocare qui'Tesser partirà da un 4-3-1-2 con una precisazione. 'Non è un dogma'Per arrivare a questo obiettivo l'idea - ha affermato il Ds Vaira 'è partire con l'80% di una squadra definita. Prima riusciamo a costruire un gruppo e meglio è'.