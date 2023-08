Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' Abiuso che segna il gol del vantaggio finale, all'87esimo, due minuto dopo avere ricevuto un cartellino giallo. Quasi una rivincita per lui, una vittoria importante per il Modena di inizio stagione. Partita complicata, anzi scorbutica (come la aveva prevista il mister), ed in salita per i gialloblù sotto di un gol al 12'. La rete di Tutino porta in vantaggio la squadra di casa. Gol nato da cross dalla destra di Marras con il colpo di testa vincente del centravanti.Il Modena risponde dopo 20 minuti. Sul seguito di un botta e risposta tra un tiro di Manconi rispinto a Micai ne approfitta Strizzolo per ribattere e vincere il portiere.Secondo gol per lui dopo il gol decisivo di sabato contro lAscoliLe squadre sembrano ormai rassegnate al pareggio quando all'87esimo l'episodio che decide la partita. Tremolada lancia Manconi, Micai respinge ma non può nulla su BianconiCOSENZA-MODENA 1-2Reti: 12′ Tutino, 43′ Strizzolo, 87′ AbiusoCosenza (4-2-3-1) Micai; Rispoli, Venturi, Fontanarosa, D’Orazio; Zuccon (83′ Preszelik), Calò; Marras (62′ D’Urso), Voca (62′ Viviani), Mazzocchi (68′ Arioli); Tutino (83′ Crespi). A disposizione: Lai, Marson, Sgarbi, Meroni, D’Urso, Crespi, Arioli, Zilli, Viviani, Praszelik, Occhiuto, Novello. All. CasertaModena (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Ponsi (80′ Cotali); Palumbo, Gerli (80′ Gargiulo), Magnino; Tremolada (89′ Silvestri); Manconi (89′ Falcinelli), Strizzolo (46′ Abiuso). A disposizione: Seculin, Cotali, Silvestri, Cauz, Guiebre, Duca, Gargiulo, Battistella, Giovannini, Abiuso, Falcinelli, Bonfanti. All. BiancoArbitro: Davide Di Marco di Ciampino (Assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Fabrizio Ricciardi di Ancona, quarto ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri, Var e Avar Matteo Gariglio di Pinerolo e Paolo Mazzoleni di Bergamo).Ammoniti: Venturi, Strizzolo, Fontanarosa, Abiuso, CalòFoto: modenacalcio.com