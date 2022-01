Il canarino vola e la curva si innamora

Un Modena infinito, senza fine, compie l’ennesima impresa sbancando Chiavari per due reti a zero (marcatori Minesso e Pergreffi), raggiungendo quota quattordici vittorie consecutive.La vittoria sull’Entella, prima delle tre gare di un trittico di fuoco, è giunta al termine di una gara che il canarino ha ben giocato, tenendo il campo con forza, consapevolezza, maturità e autorevolezza, doti tipiche da prima della classe.Il Modena ormai viaggia a mille ma non c’è tempo per gioire nè per cullarsi sugli allori; dopodomani, mercoledì 2 si torna in campo per il recupero della seconda giornata, e andrà in scena al Mapei Stadium, quella che ad oggi, anche per i tifosi, rappresenta la madre di tutte le partite, vale a dire il derby del Secchia.Il derby di mercoledì dunque vedrà di fronte due squadre in salute, che stanno lasciando una impronta decisa sul campionato.All’andata finì 1 a 1 (per il Modena rete di Ogunseye), era solo la seconda giornata di campionato, ed erano due squadre diverse, perlomeno il Modena, che era ancora alla ricerca di sé stesso, e che interpretava, con attori diversi da quelli odierni, un modulo tattico differente da quello attuale.Il derby del Secchia si gioca ormai da oltre cento anni (prima gara nel 1920/21) e il Modena non vince a Reggio Emilia, in campionato, dal 15 ottobre 1950; era il campionato di serie B, e il Modena, sotto per una rete a zero, ribaltò il risultato con le reti di Toth e Brighenti, vincendo la gara per due reti a uno.A Reggio Emilia non ci sono mai state partite banali, basta dare una scorsa agli almanacchi per avere conferma, e anche quella di mercoledì non lo sarà; sarà infatti la prima volta che Modena e Reggiana giocheranno il derby del Secchia appaiate in classifica entrambe al primo posto.Mai come oggi, i tifosi sognano l’impresa; la Reggiana ha messo a disposizione duemila biglietti che sono già stati quasi stati tutti bruciati in prevendita, segno dell’attesa spasmodica per la gara e dell’affetto del pubblico verso la società, la squadra e i colori gialloblu.Calcio di inizio mercoledì sera alle 21.00 al Mapei Stadium.