Il carattere non basta, Modena battuto in casa dall'Entella

Applausi per il carattere con cui la squadra di Tesser ha reagito al primo gol di svantaggio su rigore, riportando il risultato sull'1-1 (Minesso su assist perfetto di Gerli), e per come ha provato a recuperare il secondo rigore concesso all'Entella, in questo caso contestatissimo, all'80esimo, e trasformato per il 1-2 finale. Prima sconfitta in casa per il Modena che al Braglia, alla quinta di campionato, deve ancora trovare la vittoria.