Il Modena domani a Fano contro l'Alma Juve di Tacchinardi

Modena di scena domani pomeriggio, calcio di inizio alle ore 15.00, a Fano, contro l’Alma Juve, allenata da Alessio Tacchinardi, ex giocatore delle Juventus, subentrato da qualche settimana a Flavio Destro, dimessosi dall’incarico. Per Tacchinardi quasi un ritorno a casa, dato che è passato come giocatore dalla Juventus ad allenare l’Alma Juve.Il Fano naviga in fondo alla classifica ed è in lotta per evitare il posto nei playout; il Modena gioca non solo per consolidare il quarto posto, ma per essere la migliore quarta dei tre gironi, ed accedere così ai direttamente alla fase finale dei playoff, saltando il turno preliminare. Questo consentirebbe non solo di saltare una gara, ma anche di avere maggiore tempo per preparare le fasi finali, godendo nel contempo d maggiore e adeguato recupero per consentire di smaltire le tossine fisiche e mentali del campionato e ripartire tonici e concentrati per giocare al massimo i play off.E chissà che a forza di sperare, non si materializzi il sogno.Al momento la speciale graduatoria delle quarte in classifica vede il Catanzaro (girone C) primo in classifica con 58 punti in 32 gare, coefficiente 1,8125; il girone C a causa dell’esclusione del Trapani, ha solo 19 squadre e non 20 in gara. Al secondo posto il Modena, con 60 punti in 34 gare, coefficiente, 1,7647, e al terzo posto il Renate (girone A) con 58 punti in 34 gare, coefficiente 1,7059. Le tre squadre sono dunque molto vicine e probabilmente i piazzamenti si decideranno al fotofinish, in questo rush finale di sole quattro gare, che a loro modo diventano dunque decisive.All’andata al Braglia finì 2 a 0 per il Modena che domani sarebbe chiamato a ripetere il risultato portando a casa i tre punti; ma il condizionale è d’obbligo visto l’andamento dei gialli nelle ultime gare lontano dal Braglia; i numeri dicono infatti che il Modena è reduce da quattro sconfitte nelle ultime quattro trasferte, con nove reti subite e zero segnate. Logico dunque inserire il condizionale nei pronostici per la gara di domani.Il Modena è dunque chiamato domani ad invertire la rotta; dopo il Fano, il Modena giocherà due gare consecutive casalinghe al Braglia, e la partita di domani più che mai diventa un importante crocevia per riprendere a compilare un adeguato ruolino di marcia anche fuori casa.