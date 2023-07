Il Modena è già a Dimaro, venerdì amichevole col Torino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

















In campo. Venerdì 28 luglio è programmata la terza amichevole stagionale, contro il Torino F.C., a Pinzolo, al campo sportivo comunale “Pineta”, con calcio d’inizio alle ore 15 (clicca qui per acquistare il biglietto). Il 4° test del pre season gialloblù è – al momento – stato inserito in scaletta per giovedì 3 agosto: a Dimaro contro F.K. Dinamo Tirana, la seconda società più titolata d’Albania (18 campionati e 13 coppe) che milita nella Kategoria Superiore, la prima divisione nazionale. Calcio d’inizio alle ore 17.

La mattina di venerdì 4 agosto il Modena saluterà la Val di Sole per far rientro in città.



Gli allenamenti continueranno poi a Modena in vista del primo incontro ufficiale della stagione, l’11 agosto, alle ore 21: al Luigi Ferraris i gialloblù affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino, fresco di promozione in Serie A, nella sfida valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024. Due i precedenti con i rossoblù nella passata stagione, entrambi in Serie B: all’andata Modena sconfitto in trasferta per 1-0, al ritorno pareggio (2-2) al Braglia.

La partita sarà visibile in diretta televisiva sul canale 20 di Mediaset.

Ai sedicesimi la vincente sfiderà l’1 novembre una tra Monza, Reggiana e Pescara (le ultime due si affrontano il 6 agosto nel turno preliminare). Si tratta del blocco in alto a destra del tabellone, che vedrà la Lazio come prima big di scena, agli ottavi di finale.

I convocati al ritiro di Dimaro

Portieri: Riccardo Gagno, Mario Guadalupi, Andrea Seculin, Filippo Vandelli.

Difensori: Cristian Cauz, Lorenzo Coccia, Matteo Cotali, Abdoul Guiebre, Shady Oukhadda, Antonio Pergreffi, Fabio Ponsi, Tommaso Silvestri, Roko Vukusic (in prova), Giovanni Zaro.

Centrocampisti: Thomas Battistella, Kleis Bozhanaj, Edoardo Duca, Mario Gargiulo, Fabio Gerli, Luca Magnino, Lukas Mondele, Nicola Mosti, Antonio Palumbo.

Attaccanti: Fabio Abiuso, Nicholas Bonfanti, Diego Falcinelli, Romeo Giovannini, Jacopo Manconi, Luca Strizzolo, Luca Tremolada.