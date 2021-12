Il Modena non si ferma più: a Imola nona vittoria di fila

I Canarini di mister Tesser non si fermano più. Al “Romeo Galli” di Imola il Modena ribalta il risultato con la doppietta di Bonfanti e sbanca al 92′ il terreno di gioco dell’Imolese. Ai padroni di casa non basta il gol del vantaggio, arrivato al 29′ e firmato da Padovan; le reti del numero 9 gialloblu sono arrivate ai minuti 80 e 92. Sono nove le vittorie consecutive dei Gialli: è record assoluto.

