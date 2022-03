Il Modena rimette il turbo e vince al Braglia

E' un ruggito di orgoglio, quello del Modena, che rimbomba nello stadio di casa illuminato a giorno, per il match dalle ore 21, 34esima giornata di serie C, girone B, contro l'Ancona Matelica. Concluso con un netto 3-0 per la squadra di Tesser. Gol tutti concentrati nel primo tempo: prima il vantagglio segnato da Armellino al 15' e dopo tre minuti dal raddoppio di Tremolada. Poi il tris di Magnino a pochi minuti dall’intervallo. Con questo successo i canarini di Tesser si riportano a +5 dalla Reggiana a quattro giornate dalla fine, facendo un grande balzo verso la promozione diretta in Serie B.Modena 3Ancona Matelica 0MODENA: Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi (40’st Renzetti), Magnino, Gerli (40’st Di Paola), Armellino, Mosti (17’st Duca), Tremolada (35’st Bonfanti), Minesso (17’st Longo). All.: Tesser. A disp.: Narciso, Piacentini, Giovannini.ANCONA MATELICA: Avella; Tofanari (40’st Noce), Bianconi, Iotti, Di Renzo (40’st Maurizii), Delcarro, Gasperi (40’st D’Eram0), Iannoni, Rolfini, Moretti (11′ pt Faggioli), Sereni (16’st Del Sole). All.: Colavitto. A disp.: Vitali, Ruani, Sabattini, Palesi, Pecci, Faggioli, Vrioni.Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di StabiaAmmoniti: Silvestri, Rolfini, Tremolada, Azzi, PergreffiMarcatori: 15’pt Armellino, 18’pt Tremolada, 38’pt MagninoIl Modena fa tutto nel primo tempo, Armellino sblocca il risultato, Tremolada raddoppia, Magnino completa l’opera. Tre punti importanti per i gialli.Foto: Modenafc.com