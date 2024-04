Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Situazione difficile per i neroverdi sottolineata dai tifosi. Dopo il triplice fischio a Reggio Emilia è scattata anche la contestazione, con i calciatori chiamati a rapporto dai tifosi. Dalla Curva cori contro la squadra, contro Carnevali e contro tutta la società.Sassuolo-Lecce 0-3 (primo tempo: 0-2)Marcatori: 11’ Gendrey (L), 14’ Dorgu (L), 61’ Piccoli (L)Assist: 11’ Oudin (L), 14’ Gallo (L), 61’ Krstovic (L)Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viti (46’ Doig); Matheus Henrique, Thorstvedt (64’ Lipani); Defrel (46’ Mulattieri), Bajrami (46’ Volpato), Laurienté (83’ Ceide); Pinamonti. All. BallardiniLecce (4-4-2): Falcone; Gendrey (83’ Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Rafia (55’ Gonzalez), Blin, Dorgu (74’ Berisha); Piccoli (74’ Sansone), Krstovic (83’ Pierotti). All. Gotti.Arbitro: Sig. Doveri di Roma 1Ammoniti: 18’ Laurienté (S)