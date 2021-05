La Juve vince la Coppa Italia. E Bonaccini premia i 'suoi' bianconeri

La Juventus vince la Coppa Italia battendo 2 a 1 l'Atalanta sul campo di Reggio Emilia. Kulusevski e Chiesa regalano ai bianconeri il successo sulla Dea (per la squadra di Gasperini in gol Malinosvky). Un primo tempo decisamente targato Atalanta, ma nella ripresa l'undici di Pirlo fa decisamente meglio e ottiene un successo meritato. A premiare Ronaldo e compagni a fine gara è il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, juventino doc che così si toglie anche la voglia di incoronare la sua squadra del cuore. Acclamazione finale per Gigi Buffon che chiude definitivamente la sua carriera in Bianconero con questo trofeo.