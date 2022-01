Lega Pro, si riparte, il Modena ospita la Fermana

A un mese esatto di distanza il campionato riapre i battenti; una sosta lunghissima, dovuta alla tempesta covid, che con la sua variante omicron si è abbattuta anche sulla Lega Pro.Secondo alcuni dati diffusi dalla Lega, tra i circa 1700 giocatori tesserati in Lega Pro, oltre 280 sono rimasti contagiati positivi al covid.La Lega ha dunque deciso di sospendere il torneo, concedendo alle squadre una lunghissima pausa natalizia, come mai ne sono state effettuate in questo periodo dell’anno.Però oggi si gioca, finalmente: sarà la prima gara del 2022 e la quarta del calendario del girone di ritorno, che recupererà la seconda e la terza giornata rispettivamente nelle date di mercoledì 2 e 23 febbraio.Il Modena riparte da dove aveva smesso prima della sosta, e cioè dallo stadio Braglia, ospite la Fermana, in una sorta di derby dai colori gialloblù; all’andata finì 4 a 0 per il Modena.Sono tante le incognite che pesano sulla gara, la prima ufficiale dopo un mese nel corso del quale, causa covid, le squadre non hanno potuto organizzare amichevoli esterne; tanti i fattori che peseranno, oltre ad una inevitabile “ruggine”, tra cui le incognite legate al tipo di preparazione che le squadre avranno adottato, al mercato in corso, e ai nuovi rinforzi schierabili, al recupero dei numerosi infortunati, e, perchè no, alla inevitabile attesa e alle aspettative dei tifosi, che non vedono l’ora di riassaporare il clima del campionato.Ma il Modena dovrà ripartire dalle sue certezze, dalla striscia record di dodici vittorie consecutive, puntando sulle proprie qualità che lo hanno portato fin qui.Tesser si affiderà al consueto modulo “ad albero di natale”, con Mosti e Tremolada a supporto dell’unica punta per la quale sono in ballottaggio Minesso e Ogunseye, ancora assente il lungodegente Marotta; confermato il trio titolare di centrocampo Scarsella, Gerli, Armellino; dietro, spazio a Nargiso in porta per la squalifica di Gagno, e Piacentini in difesa, neo acquisto del mercato invernale (classe 1999), per le assenze degli infortunati Baroni e Silvestri; per Narciso e Piacentini si tratterà del debutto in campionato con la maglia gialloblù; in panchina l’altro neo acquisto, il giovane portiere Andrea Spurio (classe 1998).Calcio di inizio allo stadio Braglia alle 14.30, per l’accesso, causa le restrizioni imposte dalla normativa covid, occorrerà munirsi di mascherina FFp2.