Modena, al Braglia arriva l'Ancona

Modena in campo allo stadio Braglia questa sera nel Monday night, posticipo serale della 34esima giornata, ospite Ancona-Matelica, una squadra difficile, che arriva al Braglia in buon momento di forma.I dorici occupano il sesto posto in classifica a quota 50 punti, e sono ormai pressoché certi della zona playoff, a +9 sull’ultimo posto utile; fuori casa hanno disputato sedici partite, conquistando 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, condite da 26 reti segnate e 20 subite, per un totale di 20 punti dei 50 totali; i numeri dicono che l’Ancona gioca a viso aperto ed è in grado anche fuori casa di buoni rendimento.All’andata finì 1 a 0 per il Modena, rete di Scarsella, in una gara nella quale i gialli faticarono non poco, specialmente nel finale.Il Modena scende in campo conoscendo il risultato dei cugini di oltre Secchia, ed è chiamato a rispondere ai granata, che battendo ieri l’Imolese per 5 a 2, si sono portati a -2 pur con una gara in più; i gialli sono davanti all’ennesimo appuntamento cruciale, da non fallire per mantenere le distanze invariate.Servirà un Modena che sappia fare il Modena, che giochi con lucidità, brillantezza, e senza paura, con determinazione, lucidità e cattiveria agonistica, pensando a fare, bene, quello che il Modena ha fin qui dimostrato di saper fare.Per la formazione, assente come sempre il lungodegente Marotta, nella linea a quattro dietro spazio a Oukhadda a destra, al posto dello squalificato Ciofani; al centro confermati Silvestri e Pergreffi, mentre a sinistra rientra Azzi che ha scontato il turno di squalifica, mentre Ponsi sarà assente perché impegnato con l’under 20 dell’Italia.A centrocampo si va verso la conferma del trio di titolari Scarsella, Gerli e Armellino, mentre davanti, con la probabile assenza di Ogunseye, dovrebbero giocare Mosti e Tremolada a sostegno dell’unica punta Minesso.In ogni caso, Tesser riserva le ultime scelte e le valutazioni ulteriori negli ultimi minuti che precedono la gara.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 21, diretta televisiva su Raisport, attesi oltre cinquemila tifosi gialloblù sugli spalti, che hanno già bruciato in prevendita i biglietti a disposizione.