Modena, brutto pareggio al Braglia

Ancora un pareggio per il Modena, il secondo consecutivo e sempre contro una neo promossa; gialli generosi, regalano il primo punto in serie B al Lecco dopo oltre 50 anni.



Modena determinato a cercare i tre punti, Lecco per muovere la classifica; Bianco presenta subito una sorpresa; davanti a Gagno, solita linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e Guiebre; a centrocampo, Palumbo e Gerli ma non c’è Magnino; la sorpresa di giornata è Battistella alla prima da titolare; davanti confermate le indicazioni della vigilia, con Manconi e Strizzolo supportati da Tremolada.



Pronti via e Lecco subito intraprendente, con un paio di interventi di Gagno; il primo squillo del Modena al 12’ con Tremolada che a tu per tu con Melgrati non riesce a segnare; il Modena ci prova ma il Lecco non ci sta e nel primo tempo al gara appare in equilibrio con continui cambi di fronte per entrambe le formazioni.



Nella ripresa subito Cauz e Riccio per Pergreffi (già ammonito) e Battistella; Bianco prova a mettersi a tre dietro a specchio sul Lecco. Al 57’ Abiuso per Strizzolo e al 66’ Magnino per Palumbo, ma il Modena non decolla; al 76’ tocca a Bonfanti per Tremolada, per provare ad aumentare il peso in attacco, ma i gialli sembrano lenti e impacciati; la manovra non riesce fluida e il Lecco riesce a imbrigliare i canarini che non trovano il guizzo. Il Modena controlla campo e partita senza però avere mai l’occasione buona, che arriva solo nel finale; cross dalla sinistra di Guiebre, palla spizzata e Bonfanti da due passo al volo di destro manda la sfera in curva; non bastano cinque minuti di recupero, perché il Modena non riesce ad affondare il colpo; il Lecco controlla e porta a casa il primo punto del suo campionato.

Modena ancora sotto ritmo, che però rimane imbattuto con 11 punti in 5 gare e soprattutto con ancora una gara ancora da recuperare; ai gialli, comunque volenterosi e disposti a giocare, è però mancato il guizzo decisivo e la precisione nelle giocate d’attacco; Forse si poteva fare qualcosa di più, e anche se il pareggio lascia un po’ di amaro in bocca, il Modena rimane imbattuto e prosegue la sua striscia di risultati positivi.



Gialli di nuovo in campo martedì sera, nel turno infrasettimanale, al Druso di Bolzano contro il Sud Tirol.

Corrado Roscelli



TABELLINO

MODENA-LECCO 0-0





Modena (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi (46′ Cauz), Guiebre; Palumbo (66′ Magnino), Gerli, Battistella (46′ Riccio); Tremolada (76′ Bonfanti); Manconi, Strizzolo (57′ Abiuso). A disposizione: Seculin, Ponsi, Cotali, Riccio, Cauz, Vukusic, Magnino, Mondele, Duca, Giovannini, Bonfanti, Falcinelli, Abiuso. All. Bianco





Lecco (3-5-2) Melgrati (46′ Saracco); Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti (57′ Giudici), Galli, Crociata (62′ Sersanti), Ionita, Lepore; Di Stefano (62′ Mangni), Novakovich (52′ Buso). A disposizione: Saracco, Celjak, Bianconi, Degli Innocenti, Tordini, Donati, Giudici, Sersanti, Tenkorang, Mangni, Buso, Eusepi. All. Foschi

Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto (Assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Marco Belsanti di Bari, quarto ufficiale Simone Gauzolino di Torino, Var e Avar Aleandro Di Paolo di Avezzano e Oreste Muto di Torre Annunziata).

Ammoniti: Pergreffi, Zaro, Ionita, Manconi

Note: 8514 spettatori (di cui 373 ospiti).



Foto: Modena Calcio