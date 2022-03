Modena calcio, numeri da record

Il Modena riprende a correre e a vincere , espugnando il Benellli di Pesaro per 3 a 0, con le reti di Minesso, Mosti e Scarsella. Risultato rotondo e ineccepibile per quanto visto in campo nel corso dei 90 minuti; a Pesaro la supremazia dei gialli non mai stata in discussione.Tesser sceglie Silvestri al centro della difesa e Ponsi in luogo dello squalificato Azzi a sinistra; a centrocampo conferma dei tre titolari Scarsella, Gerli e Armellino, con Minesso punta centrale supportato da Tremolada e Mosti.Modena fin da subito in controllo, guidato da un ispiratissimo Tremolada, che alla mezzora del primo tempo serve l’assist per Minesso per il vantaggio dei gialli.Ad inizio ripresa il Modena la chiude nel giro di cinque minuti; ancora assist al bacio di Tremolada per il raddoppio di Mosti, che pochi minuti dopo manda in rete Scarsella per la rete del definitivo 3 a 0.I gialli controllano la gara e avrebbero occasione di dilagare ma qualche imprecisione e un paio di parate del portiere locale negano il poker.Nel finale c’è spazio anche per le sostituzioni del mister che però non cambiano il quadro della gara.Il Modena risponde presente giocando una gara di altissimo livello per la qualità del gioco espresso, e anche per la tenuta fisica e mentale; il Modena di Pesaro è apparso infatti in ripresa rispetto alle ultime due uscite, nelle quali aveva dato invece l’impressione di essere leggermente appannato; il Modena c’è e ci sarà anche per le prossime cinque partite.Con la gara di ieri il Modena ha vinto la tredicesima gara esterna su 17 disputate, e la 24esima complessiva su 33 gare, numeri d brivido e da record che danno conto della qualità della squadra, totalizzano una media punti finale, in proiezione, vicina al record dei 90 punti stabilito la scorsa stagione dalla Ternana; gli umbri vantano anche il record, per il maggior numero di punti in gare esterne, a quota 42, conquistato sempre nella scorsa stagione; il Modena oggi è a già a quota 42 e potrebbe pertanto superarlo.A cinque gare dalla fine i gialli si issano a +6 sui cugini di oltre Secchia, che giocheranno lunedì sera nel Monday night in trasferta a Cesena.