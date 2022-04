Modena calcio, pronti a una gara che vale una stagione

Modena rallenta a Gubbio , pareggiando solo nel finale una partita difficile nella quale i gialli sono apparsi sottotono un po’ su tutti i fronti, sia fisico che mentale.Tesser, in tribuna perché squalificato, sceglie Ponsi a sinistra, Magnino in luogo di Scarsella a centrocampo, e Azzi punta centrale con Tremolada e Minesso a supporto.Primo tempo non particolarmente brillante, i gialli soffrono e non sembrano al massimo, forse la tensione mentale gioca brutti scherzi, ma la squadra non sembra brillante come in altre occasioni.Il Gubbio gioca la sua partita e allo scadere del primo tempo Redolfi punisce il Modena, che chiude la prima frazione sotto di un gol.Nella ripresa, Strukelj si gioca i cambi, subito Mosti e Longo per Ciofani e Minesso, poi Scarsella e Ogunseye per Gerli e Tremolada, poi anche Giovannini per Armellino; Modena a trazione anteriore e a 10’ dalla fine Giovannini, da poco entrato, si procura il rigore, con espulsione, che Ogunseye trasforma per il pareggio.I gialli sono apparsi appannati e forse traditi, dal punto di vista mentale, dal peso della gara; poco lucidi, poco brillanti, con i riflessi appannati, specialmente nel primo tempo; meglio nella ripresa, con l’inserimento di alcune forze fresche che hanno vivacizzato la manovra, dando brillantezza e velocità.La contemporanea vittoria dei cugini lascia comunque i gialli a +2 a una gara dal termine, che si giocherà sabato 23 aprile alle 17.30; gialli in casa con il Pontedera, granata in trasferta a Teramo.Il mezzo passo falso di Gubbio non pregiudica le possibilità del Modena che rimane padrone del proprio destino; solo la vittoria con il Pontedera garantirà il risultato finale; in questo momento, al Modena serve rifiatare, rilassarsi allentando la tensione, raccogliere tutte le energie mentali, fisiche e nervose, resettare, e arrivare carichi alla gara con il Pontedera, che sarà di fatto una finale.Tesser, e tutta la società, hanno le capacità, e l’esperienza, per dare alla squadra la tranquillità e tutto quanto servirà per arrivare pronti e determinati alla gara che varrà una stagione.