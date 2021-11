Modena espugna il Franchi 2-1 ed è secondo

Dopo l'uscita dalla Coppa Italia, il Modena rialza la testa in campionato e vince 2-1 in trasferta contro il Siena. Modena in vantaggio quasi allo scadere del primo tempo con una reta di Tremolada, recuperata nella ripresa di Di Santo. Da lì tanta sofferenza fino alla rete risolutiva di Azzi. Tre punti importantissimi che portano ad un secondo posto temporaneo, davanti al Cesena con una partita in meno.SIENA 1MODENA 2Reti: 42′ Tremolada, 50′ Azzi, 55′ DisantoSiena (4-3-3): Lanni; Mora, Conson (88′ Karlsson), Milesi (72′ Terigi), Favalli; Bianchi, Pezzella (56′ Montiel), Acquadro; Guberti (56′ Caccavallo), Varela (88′ Cardoselli), Disanto. A disposizione: Mataloni, Farcas, Marcellusi, Darini, Bani, Conti, Peresin. All. MaddaloniModena (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Scarsella (86′ Baroni); Mosti (79′ Di Paola), Tremolada (66′ Duca); Azzi. A disposizione: Narciso, Maggioni, Rabiu, Castiglia, Crispino, Bonfanti. All. TesserArbitro: Sig. Giordano di NovaraNote: ammoniti Varela, Mora, Disanto, Terigi, Ciofani, Gagno, Favalli, Gerli