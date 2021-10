Modena in campo contro il Montevarchi in cerca del tris

Modena in campo oggi pomeriggio contro l’Aquila Montevarchi per la terza vittoria consecutiva (non c’è due senza tre…), contro i padroni di casa, fermi in classifica a quota 7 punti in 7 gare, ma con una serie negativa aperta, 1 solo punto nelle ultime quattro.Il Modena vanta una tradizione favorevole a livello di precedenti; sono 21 le gare disputate, tutte in serie C, con 13 vittorie dei canarini (equamente distribuite in casa e in trasferta), 5 pareggi, e 3 sconfitte.L’ultimo precedente risale al gennaio 2000, al Braglia, che vide il Modena vincere 1 a 0, su calcio di rigore trasformato da Putelli.I gialli arrivano alla gara odierna sull’onda delle due vittorie consecutive con Cesena e Lucchese, e con l’intenzione, e la necessità, di fare bottino pieno per proseguire la striscia favorevole.La gara di oggi, nasconde però qualche insidia; il Modena conta gli assenti, gli squalificati Ogunseye e Silvestri, gli infortunati Ingenieri e Minesso, Ponsi con l’under 20 di Bollini, e Duca a rischio forfait per qualche acciacco, per lui si deciderà solo all’ultimo momento.Vincere aiuta a vincere, e nel caso del Modena, serve per proseguire il percorso di crescita visto nelle ultime gare, e per trovare la giusta consapevolezza, fisica e mentale, che consenta alla squadra di recitare quel ruolo da protagonista che tutti i tifosi attendono.Non sarà una partita facile, il Ds Vaira e il Mister tesser in settimana hanno ammonito sui rischi di queste gare, dove servirà grande personalità, unita a corsa e attenzione tattica fin dalle prime battute per evitare di farsi sorprendere.Il canarino giallobù saprà sfuggire agli artigli dell’aquila toscana? Nei cartoni animati, il canarino Titti ha sempre la meglio sul gatto Silvestro.Per saperlo, non resta che aspettare il calcio di inizio alle ore 17.30, si gioca a Pontedera, per l’indisponibilità dell’impianto locale di Montevarchi, nel quale sono in corso lavori di adeguamento e ristrutturazione.