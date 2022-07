Modena, la boxe in piazza Matteotti con la Ring-Adora

Sabato 9 luglio il pugilato torna nel centro storico Modenese dopo parecchi anni. La 'Ring-Adora Boxe' monterà infatti un ring in piazza Matteotti sopra il quale i pugili giallo blu sfideranno pugili provenienti da tutta l'Emilia Romagna e non solo. In questa occasione verranno anche presentati tutti i progetti di inclusione portati avanti dalla società Ring-Adora in collaborazione con il Comune di Modena, le comunità locali e l'associazione Nessuno Escluso. L'evento è gratuito e si terrà dalle 17 alle 20.